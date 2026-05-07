ترامب يرضخ .. وقف مشروع الحرية بعد إغلاق المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الأمريكية

أفادت شبكة "إن بي سي نيوز " أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف العملية البحرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد أن أبلغت السعودية الولايات المتحدة أنها لن تسمح للطائرات الأمريكية المشاركة في هذه العملية بالإقلاع من سماء المملكة أو التحليق عبرها .

ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين أن السعوديين ودول الخليج الأخرى فوجئوا بإعلان ترامب عن مشروع الحرية يوم الأحد، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي تحدث لاحقاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول هذا الأمر لكنه لم يتمكن من التوصل إلى حل.

رداً على سؤال من الشبكة عما إذا كانت العملية قد فاجأت القادة السعوديين، قال مصدر من المملكة لشبكة NBC إن "المشكلة في هذا الافتراض تكمن في أن الأمور تتطور بسرعة فائقة".

وأضاف المصدر أن السعودية "تدعم بقوة الجهود الدبلوماسية" التي تبذلها باكستان للتوسط في اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إنه "تم إخطار الحلفاء الإقليميين مسبقاً"، على الرغم من أن دبلوماسياً من الشرق الأوسط نقلت عنه شبكة إن بي سي قال إن الولايات المتحدة لم تنسق مع سلطنة عمان إلا بعد إعلان ترامب.

يقول الدبلوماسي: "أصدرت الولايات المتحدة بياناً ثم نسقت معنا"، مضيفاً: "لم نكن منزعجين أو غاضبين".