إصابة 7 من جنود الاحتلال في هجمات بمسيرات أطلقها حزب الله خلال 24 ساعة

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية إصابة 7 من جنود الاحتلال في هجمات بمسيرات أطلقها حزب الله في جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت لاحق من اليوم ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، أن الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، شهدت مقتل أربعة أشخاص وإصابة 33 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة السكسكية في قضاء صيدا جنوب لبنان، في أحدث موجة تصعيد تشهدها المنطقة الحدودية.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن بين المصابين ستة أطفال وأربع سيدات.



وبحسب الإحصاءات الرسمية، ارتفع بذلك إجمالي ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي إلى 2715 قتيلاً و8353 مصاباً، وسط استمرار المواجهات والتوتر الأمني على الحدود الجنوبية.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وأسفرت، وفق تقارير متداولة، عن مقتل مالك بلوط، الذي يُقال إنه أحد قادة “قوة الرضوان” التابعة لـ حزب الله.

وتشهد المناطق الجنوبية في لبنان تصعيداً متواصلاً منذ أشهر، مع تبادل الهجمات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لـ حزب الله، في ظل تحذيرات دولية من اتساع رقعة المواجهة وامتدادها إلى مناطق أوسع في المنطقة.