جيش الاحتلال يعلن اعتراضه هدفا جويا مشبوها أطلق من جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، اعتراضه هدفاً جوياً وصفه بـ”المشبوه”، قال إنه أُطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه الأجواء الإسرائيلية، دون أن يحدد طبيعة الهدف أو ما إذا كان قد تسبب في أضرار.



وأوضح الجيش في بيان عاجل، وفق ما نقلته وسائل إعلام، أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع الهدف وتمكنت من تحييده قبل وصوله إلى أهداف داخل إسرائيل، مشيراً إلى أن الحادثة قيد الفحص والتقييم الأمني.



ولم ترد حتى الآن تفاصيل إضافية من الجانب اللبناني حول الحادثة، فيما تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية وتبادل القصف بين الجانبين خلال الفترات الأخيرة.