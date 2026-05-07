الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا جديدة للاعتداءات الاسرائيلية

أفادت وسائل إعلام لبنانية نقلًا عن مصادر رسمية في بيروت، بأن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن حصيلة جديدة للضحايا جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق داخل الأراضي اللبنانية منذ 2 مارس الماضي.



وذكرت الوزارة، في بيانها الأخير، أن الهجمات الجوية المتواصلة منذ ذلك التاريخ أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، دون أن تقدم تفاصيل دقيقة حول الأرقام الإجمالية في هذا التحديث، في ظل استمرار عمليات الحصر والتوثيق الميداني.



وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تتواصل الغارات والعمليات العسكرية بشكل متقطع، ما يفاقم من الأوضاع الإنسانية والأمنية في عدد من المناطق الجنوبية.



وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أنها تتابع بشكل مستمر عمليات إحصاء الضحايا بالتنسيق مع المستشفيات والفرق الطبية والإسعافية، مشيرة إلى أن الحصيلة قابلة للتحديث مع استمرار ورود بيانات جديدة من الميدان.



ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً، وسط دعوات دولية متكررة لخفض التصعيد وتجنب استهداف المدنيين والبنية التحتية الصحية.