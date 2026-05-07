على متنها 20 رافال.. حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول» تتجه إلى البحر الأحمر

تتجه حاملة الطائرات شارل ديجول إلى منطقة البحر الأحمر، وعلى متنها نحو 20 مقاتلة من طراز رافال، في إطار مهمة توصف بأنها استراتيجية لتعزيز الوجود العسكري في واحدة من أكثر المناطق حساسية على مستوى التجارة العالمية والأمن الإقليمي.

وبحسب تقارير عسكرية وإعلامية، تأتي هذه الخطوة في سياق التوترات المتزايدة التي تشهدها المنطقة، خاصة في ظل التهديدات التي تطال حركة الملاحة الدولية، ما دفع قوى دولية عدة إلى تعزيز انتشارها العسكري لضمان أمن خطوط الإمداد.

وتُعد حاملة الطائرات “شارل ديجول”، التي تمثل ركيزة القوة البحرية الفرنسية، عنصرًا محوريًا في تنفيذ العمليات الجوية والبحرية بعيدة المدى.

وتضم الحاملة جناحًا جويًا متكاملًا، يشمل مقاتلات “رافال” متعددة المهام، القادرة على تنفيذ عمليات هجومية واستطلاعية، إضافة إلى مهام الدفاع الجوي.

كما ترافق الحاملة عادة مجموعة قتالية بحرية تشمل فرقاطات وسفن دعم، ما يمنحها قدرة عالية على العمل المستقل في بيئات معقدة.

وتشير مصادر دفاعية إلى أن نشر هذه الحاملة في البحر الأحمر يحمل رسائل متعددة، من بينها التأكيد على التزام فرنسا بحماية المصالح الدولية، خاصة مع تزايد المخاطر التي تواجه السفن التجارية في الممرات القريبة من مضيق باب المندب.

كما يعكس هذا التحرك رغبة باريس في لعب دور أكثر فاعلية ضمن الجهود الدولية الرامية إلى احتواء التهديدات الأمنية.

ويُنظر إلى إرسال حاملة الطائرات الفرنسية كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى الردع وتعزيز الاستقرار، مع إبقاء الخيارات مفتوحة أمام تطورات محتملة. وبينما لم تعلن باريس عن تفاصيل كاملة بشأن مدة المهمة أو نطاقها، فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن الحضور العسكري الفرنسي في المنطقة مرشح للاستمرار في المدى القريب.