قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول من "مستقبل وطن": المنتجات البترولية متوفرة وصيف 2026 آمن
تواجه التزييف العميق.. رد ساخر لـ رئيسة وزراء إيطاليا يُثير جدلًا واسعًا
بعد الجدل حول الجنازة.. هل يطبق QR Code في عزاء هاني شاكر؟| تقرير
شهد أحمد تروي تفاصيل اعتداء خطيبها وتكشف تهديدات وخلافات متصاعدة |فيدية
باريس سان جيرمان يتعادل مع بايرن ميونخ ويتأهل لنهائي دوري الأبطال
انفراجة مرتقبة.. تحركات دبلوماسية باكستانية تقرب واشنطن وطهران من اتفاق محتمل
أخبار التوك شو| أحمد موسى: لا أمان لإسرائيل بعد الضربات على الضاحية الجنوبية وبيروت.. ورئيس هيئة الدواء: نستهدف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030
اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية الثلاث بدمياط
تحركات دبلوماسية متسارعة.. واشنطن تترقب رد طهران وسط مؤشرات على اتفاق قريب
تفاصيل صادمة في واقعة المعصرة.. والد الضحية: 28 طعنة وقطع أوتار اليد
مجلس الأمن يعقد محادثات مغلقة في أعقاب الهجمات على الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصرف صادم يثير الجدل.. تحقيق إسرائيلي بعد إساءة جندي لتمثال السيدة العذراء جنوب لبنان

إسرائيلي يسيء إلى تمثال السيدة العذراء
إسرائيلي يسيء إلى تمثال السيدة العذراء
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقا بشأن مقطع مصور يظهر أحد جنوده وهو يسيء إلى تمثال السيدة العذراء في جنوب لبنان.

وبحسب الهيئة، فإن الفيديو الذي تم تداوله خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية يرجح أنه صور على يد جنود ونشر عبر الإنترنت، ويظهر فيه جندي يدخن سيجارة ويضع أخرى في التمثال، في تصرف أثار موجة انتقادات واسعة.

وأكد جيش الاحتلال أنه يتعامل مع الواقعة بجدية بالغة، مشددًا على أن سلوك الجندي لا يعكس القيم والمعايير المتوقعة من أفراده. كما أشار إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن الصورة تعود لعدة أسابيع، مع التعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورط بناءً على نتائج التحقيق.

وجدد جيش الاحتلال تأكيده احترام حرية العبادة وصون الأماكن والرموز الدينية لكافة الأديان والطوائف، موضحًا أن عملياته في جنوب لبنان تستهدف ما وصفه بالبنية التحتية التابعة لحزب الله، دون نية للإضرار بالمنشآت المدنية أو الدينية.

وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعًا في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تكرار حوادث مشابهة في قرى مسيحية بلبنان خلال الفترة الأخيرة، من بينها تحطيم تماثيل دينية وتدمير منشآت دون مبررات واضحة.

وكانت حادثة سابقة قبل نحو أسبوعين ونصف قد أثارت استنكارًا كبيرًا، بعدما ظهر جندي وهو يحطم تمثالًا في إحدى القرى، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وفصل المتورطين. كما تحدثت تقارير عن أضرار لحقت بعدد من الكنائس خلال العمليات الأخيرة، إضافة إلى مقتل كاهن رعية كنيسة "مار جاورجيوس"، الأب بيار الراعي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي تمثال السيدة العذراء جنوب لبنان إساءة جندي لتمثال العذراء لبنان وإسرائيل إسرائيل والرموز المسيحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

ترشيحاتنا

بوجاتي

بأرخص سعر.. أول سيارة بوجاتي صينية تبهر العالم

تفكيك المركبات المغرب

المغرب تفتتح أول مصنع تفكيك مركبات في أفريقيا والشرق الأوسط

سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 الجديدة

مواصفات كاي ي اى5 موديل 2026 الجديدة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

أسعار كيا برايد موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏

وصلة رقص على المسرح.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد