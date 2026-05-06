سلام: لبنان لا يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل

نواف سلام- رئيس الحكومة اللبنانية
نواف سلام- رئيس الحكومة اللبنانية
هاجر رزق

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن تثبيت وقف إطلاق النار سيشكل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل.

وقال سلام إن "تثبيت وقف إطلاق النار سيشكل الأساس لأي جولة مفاوضات جديدة قد تعقد في واشنطن"، مؤكدا على أن الظروف الحالية لا تزال غير ناضجة للحديث عن لقاءات على مستوى عال.


 وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن الحديث عن أي اجتماع محتمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال سابقا لأوانه، مشدّدا على أن أي لقاء رفيع المستوى مع الجانب الإسرائيلي يتطلب تحضيرا كبيرا.
 

وأوضح سلام أن لبنان لا يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل، بل إلى تحقيق السلام، مذكرا بأن هذه" ليست المرة الأولى التي يخوض فيها لبنان مفاوضات مباشرة مع إسرائيل".

وقال: "الحد الأدنى من مطالبنا هو جدول زمني لانسحاب إسرائيل وسنطور خطة حصر السلاح بيد الدولة".

يذكر أن الرئيس اللبناني جوزف عون كان قد أطلق في 9 مارس الماضي مبادرة لوضع حد للتصعيد الإسرائيلي المتجدد ضد لبنان، ترتكز على هدنة كاملة مع وقف لكل الاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم الدعم للجيش، وسيطرة الجيش على مناطق التوتر ومصادرته كل السلاح منها، ومباشرة مفاوضات مع إسرائيل.

