الإمارات ترفض مزاعم إيران وتؤكد تمسكها الكامل بسيادتها وحقها في الرد

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة للبيان الصادر عن وزارة الخارجية في إيران، مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها السياسي، في موقف يعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

وفي بيان رسمي نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، شددت الإمارات على أن علاقاتها وشراكاتها الدولية، بما في ذلك التعاون الدفاعي، تُعد شأنًا سياديًا خالصًا، لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه أو استخدامه كذريعة لإطلاق التهديدات أو التحريض.

وأكدت أن سياستها الخارجية تقوم على مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف البيان، أن الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي قد يستهدفها، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في حماية أمنها واستقرارها، وستتخذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون الدولي.

وجاء هذا التصعيد؛ على خلفية بيان سابق لوزارة الخارجية الإيرانية، عبّرت فيه عن اعتراضها على بعض الشراكات الإقليمية والدولية التي تنخرط فيها الإمارات، معتبرة أنها قد تؤثر على توازنات الأمن في المنطقة.

وردت أبوظبي بالتأكيد على أن قراراتها السيادية لا تخضع لأي ضغوط خارجية، وأنها تنطلق من مصالحها الوطنية العليا.

وبحسب تقارير إعلامية دولية، من بينها وكالة رويترز، فإن منطقة الخليج تشهد في الآونة الأخيرة توترات متزايدة على خلفية تطورات إقليمية أوسع، ما يدفع الدول إلى إعادة تقييم تحالفاتها وتعزيز قدراتها الدفاعية.

وأكدت الإمارات في ختام بيانها، التزامها بنهج التهدئة والحوار، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن ذلك لا يتعارض مع تمسكها بحقوقها السيادية الكاملة، واستعدادها للتصدي لأي تهديد يمس أمنها أو استقرارها