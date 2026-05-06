مدبولي: مصر تدين الاعتداء الغاشم على الإمارات.. وندعم أشقاءنا بشكل كامل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مصر تدين الاعتداء الغاشم على دولة الإمارات العربية منذ يومين مؤكدا على دعم مصر الكامل لدولة الإمارات.

وأضاف رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعا مطولا اليوم لمتابعة خطة 2026 لتامين الدولة المصرية من الطاقة والوقود .

وتابع رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري جيد رغم تحديات الحرب في المنطقة مشيرا الى أن معدل التضخم ثابت وفي إطار جيد، وقال إن هناك 12 شركة تم تسجيلها في البورصة المصرية بالإضافة لـ 10شركات تابعة للبترول سوف يتم قيدها مؤكدا أنه سيتم قيد 30 شركة في البورصة .