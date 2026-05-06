رئيس الإمارات: قواتنا المسلحة سطرت ملحمة وطنية في الدفاع عن الدولة

بعث رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد برسالة تهنئة إلى رحال القوات المسلحة الإماراتية حيث قال " أهنئ أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى الخمسين لتوحيدها التي نحتفي بها بكل فخر واعتزاز بعد أن سطر أبناؤها ملحمة وطنية رائعة في الدفاع عن سيادة الإمارات وأرضها وأمنها.

وقال بن زايد عبر منصة أكس " ونستحضر تضحياتها على مدى العقود الماضية ودورها الوطني الرائد والمتواصل ضمن منظومة نهضتنا الشاملة.

وإختتم بن زايد قائلا : وندعو بالرحمة للشهداء الأبرار وللوطن الغالي بدوام العزة والأمن والازدهار.

وفي وقت سابق ؛ أشاد محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بأداء القوات المسلحة الإماراتية، مؤكدًا أنها “سطرت ملحمة وطنية رائعة” في مواجهة ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية، في تصريح يعكس تصاعد التوترات الإقليمية وحساسية المرحلة الأمنية في منطقة الخليج.

وجاءت تصريحات الرئيس الإماراتي خلال لقاء رسمي مع قيادات عسكرية، حيث عبّر عن فخره بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة الإماراتية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات ميدانية يعكس مستوى التدريب العالي والانضباط والقدرة على التعامل مع التحديات المعقدة.