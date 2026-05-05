القوات الإيرانية: لم ننفذ أي هجمات ضد الإمارات خلال الأيام الماضية

أكدت قيادة مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران، اليوم الثلاثاء، أنها لم تنفذ أي هجمات صاروخية أو باستخدام الطائرات المسيرة ضد دولة الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية، مشددة على نفيها لما ورد في هذا الشأن.

وأوضح المتحدث باسم المقر، إبراهيم ذو الفقار، في بيان رسمي، أن القوات المسلحة الإيرانية لم تقم بأي عمليات عسكرية تستهدف الأراضي الإماراتية خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أنه في حال تنفيذ أي هجمات مستقبلية – وفق تعبيره – فسيتم الإعلان عنها بشكل واضح وصريح.

كما حذر ذو الفقار من أي تحركات معادية ضد إيران تنطلق من داخل الأراضي الإماراتية، مؤكدًا أن الرد الإيراني سيكون “حازمًا وقاسيًا” إذا حدث ذلك.

ووصف المتحدث الإيراني ما ورد في تقرير لوزارة الدفاع الإماراتية بأنه “غير صحيح تمامًا ولا أساس له من الصحة”، على حد قوله.

ووجه رسالة إلى المسؤولين في الإمارات، دعاهم فيها إلى عدم السماح باستخدام بلادهم كمنصة للقوات الأمريكية أو الإسرائيلية أو معداتهم العسكرية، محذرًا من الانخراط في ما وصفه بـ”التوترات الإقليمية”.

وأشار كذلك إلى أن الإمارات باتت – بحسب تعبيره – إحدى النقاط الرئيسية لوجود القوات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

يأتي ذلك في ظل حديث عن تعرض الإمارات لهجمات خلال يومين متتاليين، في وقت تشير فيه التقارير إلى فترة هدوء نسبي استمرت لأسابيع عقب إعلان سابق عن وقف إطلاق النار بين أطراف إقليمية.