قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحفظ دفاعي من سموحة والزمالك بعد مرور 35 دقيقة
باكستان تتحرك لاحتواء الأزمة.. دعوات للتهدئة وتفاؤل بتقدم محادثات واشنطن وطهران
مصادر لـ صدى البلد: وزير الصحة يستقبل جثمان الفنان هاني شاكر في مطار القاهرة
مباريات الحسم بالدوري| أحمد موسى: التحكيم المصري بخير
أحمد موسى: مصر قدمت الدعم الدبلوماسي والعسكري لدول الخليج
من علامة الجزاء.. زيزو يضيف الهدف الثاني لـ الأهلي في مرمى إنبي
وزير التموين يُصدر قرارات جديدة لإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة وبعض الجهات التابعة
محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى
تامر عبدالمنعم بعد التحقيق معه : كل الاحترام لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني
ليس فقط للعظام.. كوب لبن يوميا قد يقلل خطر الإصابة بمرض خطير
الداخلية السورية: إحباط مخطط إرهابي وتفكيك خلية تستهدف زعزعة الاستقرار
9 قتلى في ضربة روسية على مدينة زابوريجيا الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الحصار الذي نفرضه على إيران مذهل ومحكم بشكل فولاذي

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سياسة الحصار والعقوبات المفروضة على إيران “مذهلة ومحكمة بشكل فولاذي”، في تصريح جديد يعكس استمرار خطابه المتشدد تجاه طهران، خصوصًا في ما يتعلق بملف العقوبات والضغط الاقتصادي والسياسي.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة وتجمع سياسي تناول فيه ملامح السياسة الخارجية الأمريكية خلال فترة إدارته، حيث شدد على أن منظومة العقوبات التي فُرضت على إيران كانت تهدف إلى “تقييد قدراتها المالية والحد من تحركاتها الإقليمية”، على حد وصفه، مؤكدًا أن هذه السياسة حققت تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد الإيراني.

وأضاف ترامب في تصريحات متتابعة أن “إيران تحاول الآن توقيع اتفاق وتسعى للبقاء”، في إشارة إلى ما يراه تغيرًا في سلوك طهران تحت وطأة الضغوط الاقتصادية. 

كما قال في تصريح آخر: “إيران تعرف ما لا يجب عليها فعله”، في إشارة إلى وجود خطوط حمراء واضحة في السياسة الأمريكية تجاهها، وفق تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في سياق إعادة تسليط الضوء على سياسة “الضغط الأقصى” التي انتهجتها الإدارة الأمريكية السابقة، والتي شملت إعادة فرض عقوبات صارمة على قطاعات النفط والبنوك والنقل البحري الإيراني، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وقد استهدفت هذه الإجراءات تقليص الموارد المالية المتاحة لطهران والحد من قدرتها على تمويل أنشطتها الخارجية.

وبحسب تصريحات ترامب، فإن “الصرامة في تطبيق العقوبات” كانت العامل الحاسم في فعاليتها، مشيرًا إلى أن أي تراجع في هذا النهج يؤدي إلى إعادة تنشيط القدرات الاقتصادية الإيرانية.

في المقابل، تؤكد إيران أن العقوبات الأمريكية تمثل شكلًا من “الحرب الاقتصادية” التي تستهدف الشعب الإيراني بشكل مباشر، مشيرة إلى أنها أثرت على مختلف القطاعات الحيوية. كما تقول طهران إنها تمكنت من التكيف مع هذه الضغوط عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز علاقاتها مع قوى دولية أخرى.

وتأتي تصريحات ترامب الأخيرة في ظل تجدد النقاش داخل الأوساط السياسية الأمريكية حول مستقبل التعامل مع الملف الإيراني، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية وعدم التوصل إلى اتفاق شامل جديد حتى الآن.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران طهران تصريحات ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

مشروع قانون الأسرة

لأول مرة.. شروط الطلاق في مشروع قانون الأسرة الجديد

ترشيحاتنا

وزير البترول يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع البترول والغاز

وزير البترول يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز الشراكة الإستراتيجية في قطاع البترول والغاز

الذهب

رغم ارتفاعه عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

البيض

اتجاه حول تصديره.. مفاجأه في أسعار البيض اليوم بالأسواق

بالصور

ليس فقط للعظام.. كوب لبن يوميا قد يقلل خطر الإصابة بمرض خطير

شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون
شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون
شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون

تامر عبدالمنعم بعد التحقيق معه : كل الاحترام لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني

نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة سات آمون

المزيد