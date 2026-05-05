ترامب: الحصار الذي نفرضه على إيران مذهل ومحكم بشكل فولاذي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سياسة الحصار والعقوبات المفروضة على إيران “مذهلة ومحكمة بشكل فولاذي”، في تصريح جديد يعكس استمرار خطابه المتشدد تجاه طهران، خصوصًا في ما يتعلق بملف العقوبات والضغط الاقتصادي والسياسي.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة وتجمع سياسي تناول فيه ملامح السياسة الخارجية الأمريكية خلال فترة إدارته، حيث شدد على أن منظومة العقوبات التي فُرضت على إيران كانت تهدف إلى “تقييد قدراتها المالية والحد من تحركاتها الإقليمية”، على حد وصفه، مؤكدًا أن هذه السياسة حققت تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد الإيراني.

وأضاف ترامب في تصريحات متتابعة أن “إيران تحاول الآن توقيع اتفاق وتسعى للبقاء”، في إشارة إلى ما يراه تغيرًا في سلوك طهران تحت وطأة الضغوط الاقتصادية.

كما قال في تصريح آخر: “إيران تعرف ما لا يجب عليها فعله”، في إشارة إلى وجود خطوط حمراء واضحة في السياسة الأمريكية تجاهها، وفق تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في سياق إعادة تسليط الضوء على سياسة “الضغط الأقصى” التي انتهجتها الإدارة الأمريكية السابقة، والتي شملت إعادة فرض عقوبات صارمة على قطاعات النفط والبنوك والنقل البحري الإيراني، عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وقد استهدفت هذه الإجراءات تقليص الموارد المالية المتاحة لطهران والحد من قدرتها على تمويل أنشطتها الخارجية.

وبحسب تصريحات ترامب، فإن “الصرامة في تطبيق العقوبات” كانت العامل الحاسم في فعاليتها، مشيرًا إلى أن أي تراجع في هذا النهج يؤدي إلى إعادة تنشيط القدرات الاقتصادية الإيرانية.

في المقابل، تؤكد إيران أن العقوبات الأمريكية تمثل شكلًا من “الحرب الاقتصادية” التي تستهدف الشعب الإيراني بشكل مباشر، مشيرة إلى أنها أثرت على مختلف القطاعات الحيوية. كما تقول طهران إنها تمكنت من التكيف مع هذه الضغوط عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز علاقاتها مع قوى دولية أخرى.

وتأتي تصريحات ترامب الأخيرة في ظل تجدد النقاش داخل الأوساط السياسية الأمريكية حول مستقبل التعامل مع الملف الإيراني، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية وعدم التوصل إلى اتفاق شامل جديد حتى الآن.