تنسيق أمني .. إسرائيل تبحث مع الولايات المتحدة خيارات ضرب إيران

نقلت شبكة سي إن إن عن مصادر مطلعة أن إسرائيل تجري تنسيقًا مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن احتمالات شن هجمات جديدة ضد إيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع مستوى التهديدات المتبادلة بين الأطراف المعنية.

ووفقًا لما أوردته الشبكة، فإن هذا التنسيق يأتي في إطار مشاورات أمنية وعسكرية مستمرة بين الجانبين، تهدف إلى تقييم السيناريوهات المحتملة في حال تفاقم الوضع في المنطقة، خصوصًا فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية الإيرانية وتداعياتها على أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.

وتشير التقارير إلى أن هذه التحركات تندرج ضمن استراتيجية أوسع للتعامل مع التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، حيث تسعى واشنطن وتل أبيب إلى تنسيق المواقف الأمنية والعسكرية في مواجهة التحديات المشتركة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة.

ويأتي هذا التطور في سياق حالة التوتر المستمرة في المنطقة، خاصة في ظل التصعيد المرتبط بملفات الأمن الإقليمي والملاحة في الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة العالمية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الحكومتين الإسرائيلية أو الأمريكية يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، فيما تواصل الأطراف الدولية الدعوة إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى توسيع رقعة الصراع في المنطقة.