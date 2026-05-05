قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية عن تبرعات دنيا فؤاد محاربة السرطان
وزير الحرب الأمريكي: ترامب قد يأمر بعودة الحرب
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب منطقة المناقيش جنوب غربي الكويت
تنسيق أمني .. إسرائيل تبحث مع الولايات المتحدة خيارات ضرب إيران
النواب يوافق نهائيًا على حساب ختامي موازنة 2024 - 2025
ميسي في 2026.. إمبراطورية مالية تتجاوز حدود المستطيل الأخضر وثروة تقترب من المليار
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستواجه قوة نارية هائلة حال استهداف السفن في مضيق هرمز
"تخرج من عندنا"|مدارس المنيل القومية تنعي هاني شاكر: ترك بصمة خالدة
لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص
من القمة إلى المأزق.. عقدة الكبار تسقط ليفربول خارج أنفيلد.. صفر انتصارات يفضح موسم البطل السابق .. بالأرقام
وزير الحرب الأمريكي: عمليات منفصلة لحماية الملاحة في هرمز دون دخول المجال الإيراني
لأول مرة.. شروط الطلاق في مشروع قانون الأسرة الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الحرب الأمريكي: إيران ستواجه قوة نارية هائلة حال استهداف السفن في مضيق هرمز

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجيسيث
وزير الحرب الأمريكي بيت هيجيسيث
القسم الخارجي

قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجيسيث، إن إيران ستواجه “قوة نارية هائلة” في حال قيامها باستهداف الشحن التجاري، مؤكدًا أن بلاده سترد “دون تردد” لحماية مصالحها وأصولها في المنطقة.

وأوضح الوزير أن العمليات العسكرية المرتبطة بتأمين الملاحة في مضيق هرمز لا تتطلب دخول المجال الجوي أو المياه الإيرانية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو ضمان حرية الملاحة وحماية حركة التجارة العالمية عبر الممرات البحرية الحيوية.

وأضاف أن بلاده لا تسعى إلى مواجهة عسكرية مباشرة، لكنها في الوقت نفسه مستعدة للدفاع عن مصالحها، معتبرًا أن إيران “ليست الطرف المسيطر على مضيق هرمز”، ومشيرًا إلى أن واشنطن ترى أن طهران تتحمل مسؤولية التصعيد الأخير في المنطقة.

وأكد الوزير أن العملية العسكرية الحالية تأتي تحت مسمى “مشروع الحرية”، وهي منفصلة عن عمليات أخرى جارية، موضحًا أنها “مؤقتة” وتركز بشكل أساسي على تأمين الشحن البحري وحماية حرية الملاحة الدولية.

وشدد على أن الهدف من التحركات العسكرية في المنطقة ليس الدخول في حرب، بل منع أي تهديدات تستهدف السفن التجارية أو تعرقل تدفق الطاقة عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايد المخاوف الدولية من انعكاسات أي تصعيد على أمن الملاحة العالمية وأسواق الطاقة.

وزير الحرب الأمريكي إيران بيت هيجيسيث المياه الإيرانية الممرات البحرية مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

اللحوم

قبل عيد الأضحي.. مفاجأة فى أسعار اللحوم والأضاحى بالأسواق

دعاء الصباح

دعاء الصباح.. النبي أوصى بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

أسعار الأسماك

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026

ترشيحاتنا

محمد محمود الطبلاوي

آخر عمالقة دولة التلاوة.. اليوم ذكرى وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي

التكييف

حقيقة رفع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة.. فيديو

جانب من المؤتمر

رئيس الأركان الأمريكي: لا حاجة لدخول المجال الجوي الإيراني ضمن مضيق هرمز

بالصور

لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص

لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة

من دون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لأطفالك

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك

أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل

أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل
أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل
أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل

نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة

نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة
نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة
نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد