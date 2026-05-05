رئيس الأركان الأمريكي: مستعدون لاستئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في الولايات المتحدة الأمريكية، دان كين، إن القوات الأمريكية مستعدة لاستئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران في حال صدور الأوامر بذلك، في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج.

وأوضح المسئول العسكري أن 22,500 بحّار أمريكي يواجهون حالة تعطل في منطقة الخليج، نتيجة الظروف الأمنية والتوترات المستمرة، ما أدى إلى صعوبات في حركة الملاحة والعبور في بعض الممرات البحرية الحيوية.

وأشار إلى أن الهجمات الإيرانية الحالية “دون المستوى” الذي قد يدفع الولايات المتحدة إلى استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق، في إشارة إلى أن الرد الأميركي ما زال ضمن نطاق محدود ومراقب، دون الانزلاق إلى تصعيد شامل حتى الآن.

تأتي هذه التصريحات في سياق التوتر المتزايد في منطقة الخليج ومضيق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة عالميًا، حيث تتكرر التحذيرات الدولية من مخاطر أي تصعيد قد يؤثر على أمن الملاحة وإمدادات النفط العالمية.

وتواصل الولايات المتحدة، ضمن إطار استراتيجيتها العسكرية في المنطقة، مراقبة التطورات عن كثب بالتنسيق مع حلفائها، في وقت تحذر فيه أطراف دولية من أن أي تصعيد إضافي قد يوسع نطاق التوتر في الشرق الأوسط.