رئيس الإمارات: قواتنا المسلحة سطرت ملحمة وطنية رائعة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

أشاد محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بأداء القوات المسلحة الإماراتية، مؤكدًا أنها “سطرت ملحمة وطنية رائعة” في مواجهة ما وصفه بالاعتداءات الإيرانية، في تصريح يعكس تصاعد التوترات الإقليمية وحساسية المرحلة الأمنية في منطقة الخليج.

وجاءت تصريحات الرئيس الإماراتي خلال لقاء رسمي مع قيادات عسكرية، حيث عبّر عن فخره بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة الإماراتية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات ميدانية يعكس مستوى التدريب العالي والانضباط والقدرة على التعامل مع التحديات المعقدة.

وأضاف أن القوات المسلحة تمثل “درع الوطن الحصين”، وأنها أثبتت قدرتها على حماية السيادة الوطنية والتصدي لأي تهديدات.

وتأتي هذه التصريحات في سياق إقليمي متوتر، حيث شهدت المنطقة خلال الفترة الأخيرة تصعيدًا في حدة الخطاب السياسي والتحركات العسكرية، خاصة في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز. ويعد هذا الممر شريانًا رئيسيًا لنقل النفط العالمي، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الدولي.

وأكد الرئيس الإماراتي أن بلاده تتبنى نهجًا يقوم على تعزيز الأمن والاستقرار، مشددًا في الوقت ذاته على أن الإمارات لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها الوطنية. كما أشار إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات المشتركة، خاصة تلك المرتبطة بأمن الملاحة وحرية التجارة.

وفي هذا الإطار، تواصل الإمارات تعزيز قدراتها الدفاعية، سواء من خلال تحديث منظوماتها العسكرية أو عبر شراكات استراتيجية مع قوى دولية، بما يضمن الحفاظ على توازن الردع في منطقة تشهد تحولات متسارعة.

وتؤكد أبوظبي في مواقفها الرسمية التزامها بالحلول الدبلوماسية وضرورة تجنب التصعيد، وهو ما يعكس توازنًا بين الاستعداد العسكري والدعوة إلى التهدئة. إلا أن استمرار التوترات يفرض واقعًا أمنيًا معقدًا، يتطلب يقظة دائمة وتنسيقًا مستمرًا مع الشركاء الدوليين.