الإمارات .. الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رفع جاهزية أنظمة الدفاع الجوي لديها، وذلك عقب رصد هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة أطلقت من إيران باتجاه أراضيها.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن منظوماتها الدفاعية تعمل حالياً على اعتراض هذه التهديدات، مشيرة إلى أن الأصوات التي سمعت في مناطق مختلفة من الدولة ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية للصواريخ الباليستية والمجنحة، إضافة إلى الطائرات المسيّرة.

وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة الإماراتية تتعامل بشكل فوري ومباشر مع هذه الهجمات، في إطار حماية المجال الجوي وضمان أمن وسلامة الدولة.