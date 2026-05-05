واشنطن تتحدث عن السيطرة على هرمز.. وترامب يحدد مصير الحرب مع إيران

في ظل التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران، عادت واشنطن للحديث عن أهمية تأمين والسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، وسط مخاوف من اتساع دائرة التوتر في المنطقة.

وأكدت تقارير وتصريحات أمريكية أن أي تهديد لحركة الملاحة في المضيق سيواجه برد حاسم، خاصة مع استمرار التحركات العسكرية والتصريحات المتبادلة بين الجانبين خلال الأيام الأخيرة.



وفي السياق نفسه، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مستقبل المواجهة مع إيران، مشيراً إلى أن مصير الحرب سيتحدد بناءً على سلوك طهران واستجابتها للضغوط الدولية، في وقت تترقب فيه المنطقة أي تطورات قد تدفع الأوضاع نحو مواجهة أوسع أو العودة إلى التهدئة السياسية.