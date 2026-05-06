في اتصال مع عبدالله بن زايد.. وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل للإمارات

اجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج د. بدر عبد العاطي مساء أمس الثلاثاء إتصالا هاتفيا مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ثمن الوزيران عمق العلاقات الثنائية والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين والتى عكسها الاتصال الأخير الذى جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

تناول الاتصال التطورات المتلاحقة في المنطقة، خاصة في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي وقعت موخرا علي دولة الإمارات الشقيقة، حيث جدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر واستنكارها الشديد لهذه الاعتداءات، مجددا تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقفها يجانبها في هذا الظرف الدقيق، ومؤكدا دعم مصر الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وشدد وزير الخارجية على الموقف المصري الثابت بأن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددا على الارتباط العضوي والوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين والمنطقة بأسرها.