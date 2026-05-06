قبل زيارة ترامب.. وزير الخارجية الإيراني يصل الصين

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين على رأس وفد دبلوماسي.

وخلال الزيارة، من المقرر أن يعقد محادثات مع نظيره الصيني حول العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

وتأتي زيارة عراقجي إلى بكين قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الصين التي كان مقرر لها مارس الماضي ولكنها تأجلت بعد اندلاع الحرب ضد إيران نهاية فبراير.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، أن عراقجي سيجري محادثات مع نظيره الصيني "وانج يي"، بحسب ما صحيفة "سوث تشينا مورننج بوست " الصينية.

وكان الوزيران قد عقدا عدة جولات من الاتصالات منذ الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، التي أشعلت فتيل الصراع الحالي في أواخر فبراير. وخلال تلك الفترة، دعا "وانج" بشكل متكرر إلى وقف إطلاق النار وضمان حرية الملاحة، مؤكدًا في الوقت ذاته دعم بكين لطهران في حماية سيادتها وأمنها.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود دبلوماسية مكثفة يقودها عراقجي لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد جولات شملت روسيا وسلطنة عُمان وباكستان، سعى خلالها إلى حشد دعم دولي والتواصل مع مسؤولين رفيعي المستوى.