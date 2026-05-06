بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

استنكرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس الثلاثاء، انتشار سلسلة من الصور المُعدّلة بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تظهر فيها، من بين أمور أخرى، وهي ترتدي ملابسها الداخلية، وأعربت عن أسفها لاستخدام "أي شيء" لمهاجمتها.

وكتبت رئيسة الوزراء الإيطالية على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي: "تنتشر هذه الأيام عدة صور مزيفة لي، مُولّدة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويُقدّمها أحد أعضاء المعارضة المُجتهدين على أنها حقيقية".

وقالت “ميلوني” عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" أن "أي شيء يُستخدم اليوم للهجوم ونشر الأكاذيب".

وأكدت قائلة: "المسألة تتجاوزني. إن تقنية التزييف العميق أداة خطيرة لأنها قادرة على خداع أي شخص والتلاعب به وإلحاق الضرر به. أستطيع الدفاع عن نفسي، لكن الكثيرين لا يستطيعون".

واختتمت تصريحاتها بالقول : "لذا، ينبغي تطبيق قاعدة واحدة دائمًا: التحقق قبل التصديق، والتصديق قبل المشاركة.. لأن ما يحدث لي اليوم قد يحدث لأي شخص غدًا."