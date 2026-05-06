حريق مركز تجاري بطهران .. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 8 قتــلى و36 مصابًا

أعلن التليفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء عن ارتفاع حصيلة حريق المركز التجاري في طهران إلى 8 قتــلى و36 مصابًا.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ⁠حريقًا اندلع في مركز تجاري غربي العاصمة طهران، موضحة أن إدارة الإطفاء قولها إن ‌الحريق "جرى احتواؤه ‌إلى حد كبير".

وأظهرت مقاطع فيديو، تصاعد عمود كثيف من الدخان من موقع الحادث، وقالت إدارة الإطفاء المحلية إن الطبقة الخارجية للمبنى قابلة للاشتعال، مما أسهم في الانتشار السريع للهب.

وتأتي أنباء اندلاع الحريق في ظل التوتر المتصاعد بين واشطن وطهران بسبب وقف إطلاق النار الهش، حيث شنت إيران هجمات ضد الإمارات في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية مشروع الحرية.