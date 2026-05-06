تصريح مُفاجئ من ترامب: نقترب من التوصل لاتفاق كامل مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو التوصل إلى اتفاق نهائي وكامل مع ممثلي إيران.

تعليق مشروع الحرية

وكتب “ترامب” على موقع "تروث سوشيال": "بناءً على طلب باكستان ودول أخرى، والنجاح العسكري الهائل الذي حققناه خلال الحملة ضد إيران، فضلًا عن التقدم الكبير المُحرز نحو التوصل إلى اتفاق نهائي وكامل مع ممثليها، فقد اتفقنا على أنه في حين سيظل الحصار ساريًا ونافذًا بالكامل، سيتم تعليق "مشروع الحرية" (حركة السفن عبر مضيق هرمز) لفترة وجيزة لمعرفة إمكانية إبرام الاتفاق وتوقيعه".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المرحلة القتالية من العمليات الأمريكية التي شنتها ضد إيران في فبراير قد انتهت، وأن الولايات المتحدة تركز على العملية الجديدة لتوجيه السفن عبر مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، أفادت قناة برس تي في، التابعة للنظام الإيراني، بأن طهران خططت ونفذت "آلية جديدة لفرض سيادتها على مضيق هرمز".

عبور مضيق هرمز

ووفقا للقواعد الجديدة، تخطر السفن الراغبة في العبور من مضيق هرمز، السلطات الإيرانية وبدورها ترسل بريدًا إليكترونيًا للسفن يُعلمها بلوائح العبور.

وأوضح التقرير أنه يتعين على السفن تعديل أنشطتها وفقًا لذلك والحصول على تصريح عبور قبل عبور مضيق هرمز.

وجرت الإشارة إلى أن هذه التصاريح ستصدر من قبل "سلطة إيرانية جديدة".

يأتي ذلك بعد يومين من بدء الولايات المتحدة، عملية مشروع الحرية لفتح مضيق هرمز بالقوة، وإخراج السفن من الممر البحري، المغلق بسبب النزاع العسكري.