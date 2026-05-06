انفجار في مضيق هرمز .. إيران تضرب سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل

أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية، يوم الأربعاء عن تعرض سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل، لهجمات خطيرة إيرانية حينما حاولت عبور مضيق هرمز.

استهداف سفينة مرتبطة بإسرائيل

وقال مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان إنه "تلقى مركز عمليات التجارة البحرية بلاغاً عن حادث في مضيق هرمز، وأفاد مصدر موثوق بأن السفينة التجارية تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات البحرية الأمريكية أنها "صدّت تهديداتٍ عديدة" في مضيق هرمز اليوم.

مشروع الحرية ومضيق هرمز

ويصادف اليوم مرور يومين كاملين على "مشروع الحرية"، وهو جهدٌ تبذله واشنطن لضمان مرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز، بعد أن أغلقته إيران.

وفي بيانٍ لها مساء اليوم، قالت هيئة مراقبة الملاحة البحرية البريطانية (UKMTO): “صدّت الوحدات البحرية الأمريكية العابرة لمضيق هرمز تهديداتٍ عديدة. وتُسلّط هذه الحوادث الضوء على ارتفاع مستوى المخاطر التي تواجه الملاحة التجارية في المنطقة.”