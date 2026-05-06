اغتيال مسئولين سوريين .. دمشق تعتقل خلية لحزب الله

أعلنت السلطات السورية اعتقال خلية تابعة لحزب الله كانت تخطط لاغتيال مسؤولين حكوميين، بينما نفى الحزب اللبناني هذه "الاتهامات الباطلة".

خلية حزب الله في سوريا

وأفادت وزارة الداخلية السورية أنها نفذت "سلسلة من العمليات الأمنية المتزامنة" في ريف دمشق وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وأوضحت أن العمليات أسفرت عن "تفكيك خلية منظمة تابعة لحزب الله، تسللت عناصرها إلى الأراضي السورية بعد تلقيها تدريباً متخصصاً مكثفاً في لبنان".

وكشفت التحقيقات الأولية أن الخلية كانت تخطط "لاغتيالات تستهدف مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى"، بحسب بيان الوزارة، مضيفةً أنها ضبطت معدات عسكرية، من بينها عبوات ناسفة وقاذفات صواريخ، بالإضافة إلى أسلحة أخرى.

ونشرت الوزارة صوراً لـ 11 مشتبهاً بهم، دون تحديد جنسياتهم، مشيرةً إلى أن من بينهم المسؤول عن التخطيط والإشراف على عمليات الاغتيال.

أصدر حزب الله بيانًا ينفي فيه بشكل قاطع الاتهامات الباطلة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية.

وأوضح حزب الله، أن "تكرار هذه الادعاءات من قبل السلطات الأمنية السورية، رغم تأكيداتنا المتكررة على عدم وجود حزب الله داخل الأراضي السورية، يثير تساؤلات جوهرية".

ويضيف البيان أن ذلك "يشير إلى وجود جهات تسعى إلى إشعال فتيل التوتر والفتنة بين الشعبين السوري واللبناني".