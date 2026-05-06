حادث إطلاق نار يهز شمال دالاس .. قتيــلان وثلاثة جرحى والشرطة تكشف الدوافع

شهدت منطقة شمال مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية حادث إطلاق نار مروع، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، وفق ما أعلنته الشرطة الأمريكية الثلاثاء.

وأوضحت السلطات أن المشتبه به أطلق النار على خمسة أشخاص داخل مركز تسوق، مؤكدة أن الهجوم لم يكن عشوائياً، إذ تربط علاقة سابقة بين الجاني والضحايا.

وأشار رئيس شرطة كارولتون، روبرتو أريدوندو، إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن الحادث مرتبط بخلافات في العمل، رغم أن التفاصيل الكاملة لا تزال غير واضحة.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به، البالغ من العمر 69 عاماً، بعد مطاردة قصيرة على الأقدام، حيث جرى توقيفه داخل متجر بقالة يبعد نحو 6 كيلومترات عن موقع الحادث.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انتشاراً أمنياً مكثفاً أمام مجمع "كيه تاون بلازا" في منطقة تُعرف باسم "كوريا تاون"، حيث شوهد عناصر الشرطة مدججين بالسلاح أثناء تأمين الموقع، إلى جانب مشاركة عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهات أمنية أخرى.

وتقع مدينة كارولتون، التي يبلغ عدد سكانها نحو 130 ألف نسمة، على بعد حوالي 32 كيلومتراً شمال دالاس، وتُعد من المناطق التي شهدت خلال العقدين الماضيين نمواً ملحوظاً للجالية الكورية، ما جعلها مركزاً حيوياً يضم متاجر ومطاعم ومؤسسات ثقافية كورية متنوعة.