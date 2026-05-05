سفارة الخرطوم بالقاهرة توضح ملابسات وفاة شاب سوداني في العباسية

كشفت السفارة السودانية في القاهرة، ملابسات وفاة شاب سوداني بمنطقة العباسية، في إطار متابعتها لأوضاع رعاياها وحرصها على الوقوف على الحقائق من مصادرها الرسمية.

وفاة شاب سوداني في العباسية

وقالت سفارة الخرطوم بالقاهرة في بيان لها إن وفد من السفارة زار مشرحة العباسية للوقوف ميدانياً على الحالة، برئاسة القنصل البخاري حبيب الله، وبمشاركة المستشار الطبي بالسفارة الدكتور خضر فيصل أبوبكر، وممثل مكتب الرعاية الاجتماعية محمد أحمد.

وأوضح المستشار الطبي، عقب الزيارة والاطلاع على الجثمان، أن الوفاة طبيعية وفقاً للفحص الطبي، نافياً ما تم تداوله عبر بعض الوسائط بشأن ملابسات الوفاة.

وأكدت السفارة السودانية أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤولياتها تجاه المواطنين السودانيين، وحرصها على التحقق من المعلومات من مصادرها المختصة.

ودعت السفارة إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، وعدم الالتفات إلى الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية.