وزير الخارجية : استهداف مطار الخرطوم انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيا مع محيي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني.

وتناول الجانبان تطورات الأوضاع في السودان الشقيق، والجهود المبذولة لوقف التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار، فضلًا عن مسار التحركات الإقليمية والدولية الهادفة إلى دعم السودان ومؤسساته الوطنية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أدان خلال الاتصال بأشد العبارات استهداف مطار الخرطوم الدولي، مؤكدا أنه يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على رفض مصر الكامل لأي استهداف للمنشآت المدنية والبنية التحتية، أو أي ممارسات من شأنها تعميق الأزمة السودانية وإطالة أمد معاناة الشعب السوداني الشقيق.

وشدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه وسلامة مؤسساته الوطنية، مؤكدًا أهمية وقف كافة أشكال التصعيد، وتغليب المصلحة الوطنية السودانية، والانخراط الجاد في مسار بملكية سودانية يفضي إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

وأضاف المتحدث أن الوزير عبد العاطي أكد استمرار مصر في بذل جهودها واتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وعلي رأسها الولايات المتحدة والرباعية الدولية، لدعم التهدئة، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني، ومساندة الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في السودان الشقيق.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية السوداني عن تقدير بلاده للموقف المصري الداعم للسودان، ومساندة مصر المستمرة لأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مثمناً الجهود التي تبذلها مصر على المستويين الإقليمي والدولي لدعم مسار التهدئة وإنهاء الأزمة.

وأكد حرص السودان على مواصلة التشاور والتنسيق مع مصر إزاء مختلف التطورات ذات الصلة.

