الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: عملية الغضب الملحمي ضد إيران انتهت

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
ناصر السيد

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "عملية الغضب الملحمي" قد انتهت، مؤكداً على حجة الرئيس دونالد ترامب بأنه لا يحتاج إلى موافقة الكونجرس لمواصلة الحرب ضد إيران.

انتهاء الحرب ضد إيران

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي "انتهت عملية الغضب الملحمي - كما أبلغ الرئيس الكونحرس - لقد انتهينا من تلك المرحلة. نحن الآن بصدد مشروع الحرية، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف “روبيو” أن الرئيس الأمريكي يرغب الآن في التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن كيفية إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

ويتوافق هذا مع ما صرحت به خلال الأيام القليلة الماضية إدارة ترامب، التي زعمت أن النشاط العسكري الأمريكي الجاري في المضيق "منفصل" عن الحرب، وبالتالي لا يتطلب موافقة الكونغرس.

بحسب روبيو، يُعدّ إقرار قرار مدعوم من الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز "اختبارًا حقيقيًا للأمم المتحدة".

يُعتبر إقرار الأمم المتحدة لمشروع قرار مجلس الأمن المدعوم من الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز "اختبارًا حقيقيًا للأمم المتحدة".

وقد صاغت الولايات المتحدة - بالتعاون مع البحرين والسعودية والإمارات والكويت وقطر - مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي "يُلزم إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام البحرية وفرض الرسوم". 

ويُطالب القرار إيران بالكشف عن عدد ومواقع الألغام البحرية التي زرعتها والتعاون في الجهود المبذولة لإزالتها، مع دعم إنشاء ممر إنساني، وقد استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بقيادة البحرين بشأن مضيق هرمز الشهر الماضي.

وفي إحاطة صحفية في البيت الأبيض في وقت سابق، قال روبيو إن مشروع القرار "طلب متواضع للغاية".

