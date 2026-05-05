تصعيد غير مسبوق.. ترامب يهاجم بابا الفاتيكان قبل زيارة دبلوماسية حساسة

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، متهماً إياه بتبني مواقف قد “تعرض حياة الكاثوليك وغيرهم للخطر”، وذلك قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الفاتيكان نهاية الأسبوع.

وفي مقابلة إذاعية مع الإعلامي المحافظ هيو هيويت، أشار ترامب إلى أن البابا يتبنى، بحسب تعبيره، موقفاً متساهلاً تجاه امتلاك إيران للسلاح النووي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً، خاصة أن البابا كان قد عبر مراراً عن رفضه للحرب ودعا إلى التهدئة والحوار بدل التصعيد.

زيارة روبيو، الذي ينتمي إلى الكنيسة الكاثوليكية، تأتي في توقيت حساس، حيث يتوقع أن يسعى إلى احتواء التوتر المتصاعد بين واشنطن والفاتيكان وإعادة ضبط مسار العلاقات بين الجانبين.

في المقابل، لم يتأخر رد البابا، إذ أكد خلال الأسابيع الماضية أن مواقفه تنطلق من تعاليم دينية تدعو إلى السلام، مشدداً على أنه لا يخشى إدارة ترامب ولا يرغب في الانخراط في سجالات سياسية. وخلال تصريحاته للصحافيين في أبريل الماضي، أوضح أنه “ليس سياسياً”، وأن رسالته تظل ثابتة في الدعوة إلى إنهاء الحروب وتعزيز الحوار بين الدول.

كما شدد على ضرورة البحث عن حلول عادلة للنزاعات الدولية، محذراً من استمرار سقوط الضحايا الأبرياء حول العالم، ومؤكداً أن الوقت قد حان لرفع الصوت عالياً من أجل السلام وطرح بدائل أفضل من العنف.