الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تصعيد غير مسبوق.. ترامب يهاجم بابا الفاتيكان قبل زيارة دبلوماسية حساسة

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، متهماً إياه بتبني مواقف قد “تعرض حياة الكاثوليك وغيرهم للخطر”، وذلك قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الفاتيكان نهاية الأسبوع.

وفي مقابلة إذاعية مع الإعلامي المحافظ هيو هيويت، أشار ترامب إلى أن البابا يتبنى، بحسب تعبيره، موقفاً متساهلاً تجاه امتلاك إيران للسلاح النووي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً، خاصة أن البابا كان قد عبر مراراً عن رفضه للحرب ودعا إلى التهدئة والحوار بدل التصعيد.

زيارة روبيو، الذي ينتمي إلى الكنيسة الكاثوليكية، تأتي في توقيت حساس، حيث يتوقع أن يسعى إلى احتواء التوتر المتصاعد بين واشنطن والفاتيكان وإعادة ضبط مسار العلاقات بين الجانبين.

في المقابل، لم يتأخر رد البابا، إذ أكد خلال الأسابيع الماضية أن مواقفه تنطلق من تعاليم دينية تدعو إلى السلام، مشدداً على أنه لا يخشى إدارة ترامب ولا يرغب في الانخراط في سجالات سياسية. وخلال تصريحاته للصحافيين في أبريل الماضي، أوضح أنه “ليس سياسياً”، وأن رسالته تظل ثابتة في الدعوة إلى إنهاء الحروب وتعزيز الحوار بين الدول.

كما شدد على ضرورة البحث عن حلول عادلة للنزاعات الدولية، محذراً من استمرار سقوط الضحايا الأبرياء حول العالم، ومؤكداً أن الوقت قد حان لرفع الصوت عالياً من أجل السلام وطرح بدائل أفضل من العنف.

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن بالأسواق

مسئول سابق في البنتاجون: استمرار عمليات إيران ضد السفن ينذر بضربات قاسية على بنيتها التحتية

نقيب الأطباء : حرية الظهور الإعلامي مكفولة .. وضوابط مهنية تحكم المحتوى العلاجي

علي الغمراوي: مصر أكبر منتج للدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة اكتفاء ذاتي 91%

بعد تفشيه على متن السفينة .. أعراض فيروس هانتا وطرق الانتقال ووسائل الوقاية

فيروس هانتا

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

رفع اشغالات

صحة الشرقية

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترب وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

