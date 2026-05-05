ترامب: سنوجه السفن التجارية أثناء مرورها عبر مضيق هرمز ضمن "مشروع الحرية"

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستوجه السفن التجارية أثناء مرورها عبر مضيق هرمز المغلق منذ شهرين من جانب إيران، ضمن إطار الجهد الأمريكي الذي اطلق عليه اسم "مشروع الحرية".

ووصف ترامب- في تصريحات أوردتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية- الحصار الأمريكي لمضيق هرمز بـ"المزهل"، مُضيفًا: "لا أحد سيتحدى هذا الحصار".

كما أكد مجددًا أن إيران ترغب في إبرام صفقة لكنها "تمارس الألعاب" من خلال الدخول معه في محادثات ثم التصريح على شاشات التلفاز بأنها لم تفعل.

وتشير الولايات المتحدة إلى أن الهدف من "مشروع الحرية" يتمثل في إخراج مئات السفن التجارية وناقلات النفط (العالقة) في منطقة الخليج العربي نتيجة التوترات والألغام.