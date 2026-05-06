مضيق هرمز يشتعل .. البحرية الأمريكية تتصدى لهجمات خطيرة وسط تصاعد غير مسبوق

أعلنت السلطات البحرية الأمريكية أنها "صدّت تهديداتٍ عديدة" في مضيق هرمز اليوم.

مشروع الحرية ومضيق هرمز

ويصادف اليوم مرور يومين كاملين على "مشروع الحرية"، وهو جهدٌ تبذله واشنطن لضمان مرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز، بعد أن أغلقته إيران.

وفي بيانٍ لها مساء اليوم، قالت هيئة مراقبة الملاحة البحرية البريطانية (UKMTO): "صدّت الوحدات البحرية الأمريكية العابرة لمضيق هرمز تهديداتٍ عديدة. وتُسلّط هذه الحوادث الضوء على ارتفاع مستوى المخاطر التي تواجه الملاحة التجارية في المنطقة."

وقالت إيران أنها أوقفت سفينة حربية أمريكية في المضيق وأصابتها ونفى البنتاجون هذا الادعاء.

وفي الوقت نفسه، قالت الولايات المتحدة إنها استهدفت عدداً من "القوارب الصغيرة"، وردّت إيران قائلةً إنها سفن مدنية.

وأشار مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى مرارًا وتكرارًا إلى هذه الزوارق الحربية الصغيرة باعتبارها التهديد الرئيسي الذي تركته طهران في الممر المائي، زاعمين في كثير من الأحيان أن البحرية الإيرانية قد غرقت.

ولا يزال هناك قلق من أن إيران قد زرعت ألغامًا في المضيق أيضًا.