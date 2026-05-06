رسالة حاسمة من الرياض.. السعودية تشدّد على عودة الملاحة بمضيق هرمز لصورتها الطبيعية

أكد مجلس الوزراء السعودي، على ضرورة الوصول إلى حل سياسي يجنّب المنطقة المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار، مشددًا على ضرورة التهدئة ودعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية.

الملاحة بمضيق هرمز

وجدّد مجلس الوزراء السعودي الذي ترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التأكيد على أهمية عودة حرية الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز إلى حالتها الطبيعية كما كانت قبل 28 من شهر فبراير الماضي، وضمان مرور السفن بأمن وسلامة دون قيود.

وترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الثلاثاء في جدة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وعدّ المجلس تدشين "أسبوع البيئة السعودي لعام 2026" امتدادًا لجهود المملكة في تعزيز المشاركة المجتمعية نحو تحقيق المستهدفات الوطنية لحماية البيئة وتنميتها، مع تسجيل العديد من المنجزات بينها زيادة مساحة المناطق المحمية بأربعة أضعاف، وإعادة تأهيل أكثر من مليون هكتار من الأراضي المتصحرة، وزراعة (159) مليون شجرة باستخدام مصادر المياه المتجددة، وإطلاق آلاف الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، إضافة إلى قيادة مبادرات إقليمية ودولية ذات أثر مستدام.