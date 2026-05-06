تكساس تحت النار .. مقتــل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين في إطلاق نار بمركز تجاري

أفادت الشرطة الأمريكية، أن رجلاً أطلق النار على خمسة أشخاص في تكساس أمس الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، وذلك بعد لقائهما في مركز تجاري شمال دالاس.

إطلاق نار في تكساس

وقال قائد شرطة كارولتون، روبرتو أريدوندو، إن الحادث لم يكن عشوائياً، وأن المهاجم كان يعرف الضحايا، بحسب ما أفادت به شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف أريدوندو: "كانت تربطهم علاقة عمل معروفة. وما زلنا نعمل على تحديد دوافعه".

وبعد مطاردة قصيرة سيراً على الأقدام، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به، سيونج هان هو، البالغ من العمر 69 عاماً، على بُعد حوالي 6 كيلومترات (4 أميال) في متجر بقالة ولم يُعرف على الفور ما إذا كان لديه محامٍ يتحدث باسمه.

