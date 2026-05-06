هرمز تحت السيطرة .. إيران تواجه «مشروع الحرية» بقواعد جديدة للعبور من المضيق

أفادت قناة برس تي في، التابعة للنظام الإيراني، بأن طهران خططت ونفذت "آلية جديدة لفرض سيادتها على مضيق هرمز".

عبور مضيق هرمز

ووفقا للقواعد الجديدة، تخطر السفن الراغبة في العبور من مضيق هرمز، السلطات الإيرانية وبدورها ترسل بريدًا إليكترونيًا للسفن يُعلمها بلوائح العبور.

وأوضح التقرير أنه يتعين على السفن تعديل أنشطتها وفقًا لذلك والحصول على تصريح عبور قبل عبور مضيق هرمز.

وجرت الإشارة إلى أن هذه التصاريح ستصدر من قبل "سلطة إيرانية جديدة".

يأتي ذلك بعد يومين من بدء الولايات المتحدة، عملية مشروع الحرية لفتح مضيق هرمز بالقوة، وإخراج السفن من الممر البحري، المغلق بسبب النزاع العسكري.

وهدّد ترامب بمحو إيران "من على وجه الأرض" إذا هاجمت السفن الأمريكية المرافقة للسفن التجارية في مضيق هرمز.