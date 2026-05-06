إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في بوشهر وبندر عباس جزيرة قشم

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق هي مدينتي بوشهر وبندر عباس، بالإضافة إلى جزيرة قشم.

انفجارات في إيران

ولم تكشف أي تفاصيل بشأن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية جراء الانفجارات أو مصدرها، في ظل التوتر المتصاعد خاصة بعد إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية "مشروع الحرية" لعبور السفن من مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تعرض سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل، لهجمات خطيرة إيرانية حينما حاولت عبور مضيق هرمز.

استهداف سفينة مرتبطة بإسرائيل

وقال مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان إنه "تلقى مركز عمليات التجارة البحرية بلاغاً عن حادث في مضيق هرمز، وأفاد مصدر موثوق بأن السفينة التجارية تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات البحرية الأمريكية أنها "صدّت تهديداتٍ عديدة" في مضيق هرمز اليوم.

مشروع الحرية ومضيق هرمز

ويصادف اليوم مرور يومين كاملين على "مشروع الحرية"، وهو جهدٌ تبذله واشنطن لضمان مرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز، بعد أن أغلقته إيران.