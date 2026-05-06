ضربة قاتلة وقصيرة.. مسئولون أمريكيون يكشفون عن مفاجأة يحضرها ترامب لإيران

أفاد مسئولون أمريكيون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم تنفيذ ضربة قصيرة وقاتلة ضد إيران إذا فشلت المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي وكامل.

وبحسب تصريحات المسئولين الأمريكييين للقناة الـ12 العبرية، فقد أكدوا أن ترامب سينفذ ضربة قصيرة وقاتلة ضد إيران إذا فشلت المفاوضات.

يأتي ذلك بعد قليل من إعلان الرئيس ترامب، تعليق مشروع الحرية لعبور السفن من مضيق هرمز، مع التأكيد على استمرار الحصار الكامل ضد إيران.

وأشار ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، إلى أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران.

وكتب “ترامب” على موقع "تروث سوشيال": "بناءً على طلب باكستان ودول أخرى، والنجاح العسكري الهائل الذي حققناه خلال الحملة ضد إيران، فضلًا عن التقدم الكبير المُحرز نحو التوصل إلى اتفاق نهائي وكامل مع ممثليها، فقد اتفقنا على أنه في حين سيظل الحصار ساريًا ونافذًا بالكامل، سيتم تعليق "مشروع الحرية" (حركة السفن عبر مضيق هرمز) لفترة وجيزة لمعرفة إمكانية إبرام الاتفاق وتوقيعه".