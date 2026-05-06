ترامب يُفجّر مفاجأة: تعليق مشروع الحرية بمضيق هرمز.. واستمرار الحصار الأمريكي ضد إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء تعليق مشروع الحرية وحركة السفن عبر مضيق هرمز، مع استمرار الحصار ضد إيران.

تعليق مشروع الحرية

ونشر “ترامب” على موقع "تروث سوشيال" أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على أن الحصار الأمريكي سيظل ساريًا ونافذًا بالكامل، بينما سيتم تعليق مشروع الحرية وحركة السفن عبر مضيق هرمز لفترة وجيزة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا الإجراء يهدف إلى دراسة إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين وتوقيعه.

وفي وقت سابق، أفادت قناة برس تي في، التابعة للنظام الإيراني، بأن طهران خططت ونفذت "آلية جديدة لفرض سيادتها على مضيق هرمز".

عبور مضيق هرمز

ووفقًا للقواعد الجديدة، تخطر السفن الراغبة في العبور من مضيق هرمز، السلطات الإيرانية وبدورها ترسل بريدًا إليكترونيًا للسفن يُعلمها بلوائح العبور.

وأوضح التقرير أنه يتعين على السفن تعديل أنشطتها وفقًا لذلك والحصول على تصريح عبور قبل عبور مضيق هرمز.

وجرت الإشارة إلى أن هذه التصاريح ستصدر من قبل "سلطة إيرانية جديدة".

يأتي ذلك بعد يومين من بدء الولايات المتحدة، عملية مشروع الحرية لفتح مضيق هرمز بالقوة، وإخراج السفن من الممر البحري، المغلق بسبب النزاع العسكري.