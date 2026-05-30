أخبار الوادي الجديد | المحافظ تتفقد مركز التدريب ابداع في الداخلة.. والمجازر تستقبل 125 أضحية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

فى ختام جولتها الميدانية

محافظ الوادي الجديد تتفقد تجهيزات مركز التدريب على علوم الحاسب الآلى( ابداع ) بمركز الداخلة

اختتمت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، جولتها الميدانية بمركز الداخلة بتفقد مقر مركز التدريب على علوم الحاسب الآلى ( ابداع مصر الرقمية) الجاري تجهيزه بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والأستاذ ماهر حسين نائب أول رئيس المركز؛ وذلك في إطارالتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات والمحافظة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية لبناء قدرات الشباب ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

واطلعت المحافظ على التجهيزات الفنية والإنشائية الجارية بالمقر، ومستوى جاهزية القاعات والمعامل المخصصة للتدريب، إلى جانب الإمكانات المستهدف توفيرها لدعم برامج بناء القدرات الرقمية في مجالات البرمجة والتحول الرقمي والعمل الحر، موجهةً بسرعة نهو الأعمال الجارية واستكمال تجهيزات البنية التكنولوجية وتوفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة؛ تمهيدًا لافتتاح المركز خلال الفترة القريبة المقبلة.

وسط أجواء الفرحة، مجازر الوادي الجديد تستقبل 125 أضحية في ثالث أيام الأضحى



أكد الدكتور عصام محمد الكومي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المجازر الحكومية بمختلف مراكز المحافظة خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتورة حنان مجدي نور الدين محافظ الوادي الجديد، وفي إطار تنفيذ خطة المحافظة لتقديم الخدمات البيطرية للمواطنين بالمجان وضمان سلامة اللحوم المعروضة للاستهلاك الآدمي.



وقال الدكتور عصام الكومي: إن مديرية الطب البيطري دفعت بكافة الأطقم البيطرية والإشرافية داخل المجازر الحكومية، مع تكثيف أعمال المتابعة اليومية والتواجد المستمر للأطباء البيطريين خلال عمليات الذبح، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري أن مجازر المحافظة شهدت اليوم إقبالًا ملحوظًا من المواطنين لذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية، في ظل ما تقدمه الدولة من تيسيرات وخدمات مجانية، موضحًا أن عدد الأضاحي التي تم ذبحها اليوم بلغ 125 أضحية بمختلف مراكز المحافظة، مع إجراء الكشف البيطري الكامل على جميع الأضاحي قبل وبعد الذبح للتأكد من صلاحيتها وسلامتها.

وأوضح الكومي أن فرق الطب البيطري تواصل أعمال التطهير والنظافة الدورية داخل المجازر، إلى جانب متابعة التخلص الآمن من المخلفات حفاظًا على البيئة والصحة العامة، مؤكدًا أن العمل يسير بصورة منتظمة وسط التزام كامل بالإجراءات الصحية والوقائية.

وأشار إلى أن المجازر شهدت أجواءً من الفرحة والسعادة بين المواطنين خلال أداء شعائر الذبح، لافتًا إلى أن المديرية مستمرة في تقديم خدماتها على مدار أيام العيد تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، بما يضمن راحة المواطنين وسلامة اللحوم المتداولة.

وفي ختام تصريحاته، تقدم الدكتور عصام محمد الكومي بخالص التهنئة إلى أبناء محافظة الوادي الجديد والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير واليمن والبركات.

تشغيل مكاتب بريد بالوادي الجديد خلال إجازة عيد الأضحى لتقديم الخدمات للمواطنين

أعلنت الإدارة العامة لمنطقة بريد الوادي الجديد استمرار تشغيل عدد من مكاتب البريد الرئيسية بالمحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وضمان استمرار تقديم الخدمات المالية والبريدية دون انقطاع، خاصة مع زيادة الإقبال على خدمات صرف المعاشات والتحويلات المالية.

وأوضحت الإدارة، في بيان رسمي، أنه تقرر تشغيل مكتب الخارجة الرئيسي يومي السبت والأحد الموافقين 30 و31 مايو 2026، لاستقبال المواطنين وإنهاء معاملاتهم البريدية والمالية المختلفة، بما يضمن تخفيف الضغط وتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين على مدار أيام الإجازة.

تسهيل الحصول على الخدمات البريدية

كما تقرر تشغيل مكتب موط الرئيسي يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026 فقط، إلى جانب تشغيل مكتب الفرافرة الرئيسي في اليوم نفسه، لتلبية احتياجات المواطنين بمركزي الداخلة والفرافرة، وتسهيل الحصول على الخدمات البريدية دون الحاجة إلى الانتظار لما بعد انتهاء الإجازة الرسمية.

وأكدت منطقة بريد الوادي الجديد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الهيئة القومية للبريد لرفع درجة الاستعداد خلال المناسبات والأعياد الرسمية، وتوفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية لضمان سرعة الأداء وتقديم الخدمة بكفاءة.

ودعت الإدارة المواطنين إلى التوجه للمكاتب المعلن عنها خلال مواعيد العمل الرسمية، مشيرةً إلى جاهزية فرق العمل لاستقبال الجمهور وتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية بسهولة ويسر، متمنيةً لأهالي محافظة الوادي الجديد عيد أضحى مباركًا وأن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.