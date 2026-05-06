قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير طاقة: اكتشافات الغاز الجديدة قد تقود مصر للاكتفاء الذاتي بحلول 2028
هيفاء وهبي تعود لجمهورها المصري بحفل «كامل العدد» وتتصدّر الترند | شاهد
أستاذ علوم سياسية: الصين تبدي تفهمًا أكبر للموقف الإيراني خلال زيارة عراقجي لبكين
محامٍ بالنقض: مقترحات قانون الأحوال الشخصية تصلح للمناقشة في برنامج «اديني عقلك» | فيديو
خبير بالشأن الإسرائيلي: الاحتلال يطرح مخططات متعددة لتهجير الفلسطينيين عبر البحر
رسمياً قبل عيد الأضحى.. جدول صرف مرتبات مايو2026
كيف يعيد القانون تنظيم دعاوى زيادة أو نقص النفقة؟ مشروع قانون جديد
الدوري السعودي.. أهلي جدة يتفوق على الفتح بهدف في الشوط الأول
بسمة وهبة: الزوجة مش خادمة وتحتاج إلى الاحتواء الحقيقي
بمناسبة عيد العمال.. تعديل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف غدًا
دعاء قبل النوم لعلاج الأرق بسرعة.. أفضل الأدعية المجربة لراحة البال
بطولة جديدة في الأمانة.. مسعف يعيد 520 ألف جنيه لمصاب حادث سيارة بمطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول مغربي يبحث بفيينا التعاون متعدد الأطراف في العمل الأمني والاستخباراتي

المدير العام للأمن الوطني المغربي
المدير العام للأمن الوطني المغربي

شارك المدير العام للأمن الوطني المغربي، عبد اللطيف حموشي، خلال زيارة عمل إلى العاصمة النمساوية، في مشاورات ولقاءات التعاون متعدد الأطراف في مجال العمل الأمني والاستخباراتي التي تنظمها المكاتب المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.. كما بحث سبل تدعيم التعاون الثنائي المشترك مع المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين بالنمسا.

وأفاد بيان للمديرية العامة للامن الوطني المغربي بأن الزيارة تأتي في إطار المشاركة في أعمال الاجتماع الـ 23 للأجهزة الاستخباراتية والمؤسسات الأمنية، الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي بالعاصمة النمساوية، بهدف تنسيق الجهود الإقليمية لمواجهة مخاطر التنظيمات الإرهابية.

كما يشارك في الاجتماع مسئولو الأمن والاستخبارات في كل من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والبحرين والعراق وليبيا وعمان وتونس والسودان، بالإضافة لدولتي تركيا وباكستان.

واستعرض "حموشي" - خلال الاجتماع - نموذج الاجهزة الأمنية المغربية المندمج ومتعدد المحاور في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، كما استعرض الخريطة الراهنة لامتدادات الخطر الإرهابي في العديد من مناطق التوتر عبر العالم. كما استعرض المسؤل المغربي مع الوفود الحاضرة التحديات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية وسبل مكافحتها من منظور جماعي ومشترك.

كما أجرى "حموشي" مباحثات مع نظيرته سيلفيا مايير، المديرة العامة لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا، تناولت سبل تعزيز وتطوير الشراكة الأمنية القائمة بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها النمساوية، وذلك بهدف تطوير آليات التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الأمني والاستخباراتي لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية.

واستعرضت هذه المباحثات قضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة الملفات الأمنية المرتبطة بالهجرة والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر، ومكافحة الإرهاب وأشكال التطرف، ومكافحة تبييض الأموال، وتجارة الأسلحة والوقاية من الاتجار في المخدرات وتبادل المعلومات بخصوص الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.

وأوضح البيان بان الوفد المغربي اجرى لقاءات ثنائية أخرى مع ممثلي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لكل من باكستان و تركيا والعراق وعمان، تمت خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع هذه البلدان.

المغرب فيينا عبد اللطيف حموشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

بالصور

طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن

طريقة عمل الفراخ المشويه في الفرن
طريقة عمل الفراخ المشويه في الفرن
طريقة عمل الفراخ المشويه في الفرن

4 سيارات هجينة من معرض بكين 2026‏.. تفاصيل ‏

سيارات هجينة من معرض بكين
سيارات هجينة من معرض بكين
سيارات هجينة من معرض بكين

ترامب يضغط.. الاستعداد لفرض رسوم أمريكية جديدة على السيارات الأوروبية تقدر بـ ‏25% ‏

السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية

ميريهان حسين تخطف الأنظار بالكاجوال

ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد