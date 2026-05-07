التواء المبابيض.. هل يشكل خطرا محتملا عليكِ؟
4 قتلى و33 مصاباً في غارة إسرائيلية استهدفت صيدا جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، مقتل أربعة أشخاص وإصابة 33 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة السكسكية في قضاء صيدا جنوب لبنان، في أحدث موجة تصعيد تشهدها المنطقة الحدودية.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن بين المصابين ستة أطفال وأربع سيدات، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني واصلت عمليات نقل الجرحى وإزالة الأنقاض في موقع الاستهداف.
 

وبحسب الإحصاءات الرسمية، ارتفع بذلك إجمالي ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي إلى 2715 قتيلاً و8353 مصاباً، وسط استمرار المواجهات والتوتر الأمني على الحدود الجنوبية.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وأسفرت، وفق تقارير متداولة، عن مقتل مالك بلوط، الذي يُقال إنه أحد قادة “قوة الرضوان” التابعة لـ حزب الله.

وتشهد المناطق الجنوبية في لبنان تصعيداً متواصلاً منذ أشهر، مع تبادل الهجمات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لـ حزب الله، في ظل تحذيرات دولية من اتساع رقعة المواجهة وامتدادها إلى مناطق أوسع في المنطقة.

