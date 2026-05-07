بدون وفيات أو إصابات .. تصاعد دخان في منجم ألاردينسكايا الروسي

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إجلاء 110 أشخاص من منجم ألاردينسكايا في كوزباس وذلك بعد تصاعد الدخان في المنجم .

وأشارت الوزارة الروسية في بيان لها إلى أن 16 شخصا لايزالون في داخل ""ألاردينسكايا" .

وأكدت الطوارئ الروسية أنه تم تعليق استخراج الفحم في منجم "ألاردينسكايا" في كوزباس، حيث حدث تصاعد للدخان.

كما نفت الوزارة الروسية وجود قتلى أو مصابين.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الطوارئ الروسية انهيار كتلة صخرية في منجم فحم بمقاطعة ماجادان، مع احتمال وجود ما يصل إلى ثمانية أشخاص تحت الأنقاض وفق بيانات أولية.

وأشارت الطوارئ الروسية في بيان لها إلى أن مروحية من طراز Mi-8 تستعد للإقلاع إلى موقع انهيار منجم في مقاطعة ماجادان.

