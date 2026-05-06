قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مصر تدخل مرحلة جديدة مع المونوريل.. ومشروعات نقل حديثة بأسعار تنافسية
مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا
التموين: إقبال كثيف على سوق اليوم الواحد ضد الغلاء بالنوبارية
دفعت 40 جنيه اليوم تذكرة للمونوريل.. كامل الوزير: الوزير بيدفع أكتر من المواطن العادي
نتنياهو يكشف عن اتصال مرتقب مع ترامب.. تنسيق كامل بشأن إيران واستعداد لكل الاحتمالات
نتنياهو: استهداف قائد قوة الرضوان في الفصائل اللبنانية
طول الخط 56 كم.. أحمد موسى: تخفيضات تصل إلى 50% في اشتراكات المونوريل
أحمد موسى: الرئيسان السيسي وماكرون يشهدان افتتاح جامعة سنجور الدولية للتنمية.. السبت
الكشف عن موعد الإعلان للقوائم النهائية لمنتخبات كأس العالم 2026
مدبولي يطمئن المواطنين: لا أزمة في الأمن الغذائي.. وتقارير الاحتياطي الاستراتيجي على مكتبي يوميا
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الصحراوي الغربي أسوان القاهرة
اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الأهلي وسبورتنج في بطولة الجمهورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تحقق قفزة قياسية في إيرادات النفط وسط تداعيات حرب إيران

النفط الروسي
النفط الروسي
القسم الخارجي

سجلت روسيا خلال الأشهر الستة الأخيرة أعلى إيرادات نفطية منذ فترة طويلة، مستفيدة بشكل مباشر من تداعيات الحرب الدائرة في إيران، والتي أدت إلى اضطراب كبير في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية الروسية، بلغت عائدات الضرائب النفطية في أبريل نحو 707 مليارات روبل (ما يعادل 9.5 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى شهري خلال ستة أشهر، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخام وزيادة الطلب العالمي على النفط الروسي. 

وتؤكد تقديرات وكالة «رويترز» أن إيرادات أحد أهم الضرائب النفطية في روسيا تضاعفت تقريبًا لتصل إلى نحو 9 مليارات دولار في أبريل وحده، نتيجة الأزمة التي فجرتها الحرب في إيران .

اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، خاصة مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، أدى إلى قفزة حادة في أسعار النفط العالمية، حيث تجاوز خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر خام الأورال الروسي بنسبة كبيرة خلال مارس، وهو ما عزز العوائد الروسية بشكل ملحوظ . 

كما أسهمت هذه التطورات في زيادة الطلب على النفط الروسي من قبل دول كبرى مثل الهند والصين، التي سعت إلى تأمين احتياجاتها بعيدًا عن مناطق النزاع .

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن موسكو حققت ما بين 1.3 و1.9 مليار دولار كإيرادات إضافية من الضرائب النفطية في الأسابيع الأولى للحرب، مع إمكانية وصول المكاسب إلى ما يقارب 5 مليارات دولار إذا استمرت الأزمة لفترة أطول . 

كما قدرت بعض التقارير أن روسيا تجني نحو 150 مليون دولار يوميًا كإيرادات إضافية نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة الصادرات .

ويرى محللون أن الحرب منحت الاقتصاد الروسي “دفعة إنعاش” بعد فترة من تراجع عائدات الطاقة خلال عام 2025، حيث شكلت الأزمة فرصة لتعويض الخسائر واستعادة الحصة السوقية في آسيا . كما ساهمت بعض التخفيفات المؤقتة للعقوبات الغربية في تسهيل تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، ما عزز الإيرادات بشكل إضافي.

ورغم هذه المكاسب، يحذر خبراء من أن استمرار هذه الإيرادات المرتفعة يظل مرهونًا بطول أمد الصراع، إضافة إلى تحديات داخلية مثل العجز في الموازنة والهجمات على البنية التحتية للطاقة، والتي قد تحد من قدرة روسيا على الحفاظ على مستويات الإنتاج المرتفعة .

وتكشف التطورات الأخيرة أن روسيا تعد من أبرز المستفيدين اقتصاديًا من الحرب في إيران، إذ حولت اضطرابات السوق العالمية إلى فرصة لتعظيم عوائدها النفطية، في وقت لا تزال فيه تداعيات الأزمة مفتوحة على احتمالات متعددة.

روسيا إيرادات نفطية أسواق الطاقة العالمية أسعار النفط وزارة المالية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

جهاز

كروت الشحن دون تغيير.. تحريك أسعار بعض الباقات الانترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15%.. انفوجراف

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

ترشيحاتنا

معرض زهور الربيع

مسؤول جناح بمعرض زهور الربيع: السيدات أكثر إقبالا على شراء الزهور

معرض زهور الربيع

إشادات واسعة.. إقبال من السائحين على زيارة معرض زهور الربيع بالدقي

غزة

جرائم حرب.. الهيئة الدولية لدعم الفلسطينيين تكشف مخططا خبيثا لنتنياهو في الأراضي المحتلة

بالصور

ترامب يضغط.. الاستعداد لفرض رسوم أمريكية جديدة على السيارات الأوروبية تقدر بـ ‏25% ‏

السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية
السيارات الأوروبية

ميريهان حسين تخطف الأنظار بالكاجوال

ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
ميريهان حسين تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

القوات المسلحة تشارك في فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والإبداع

القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد