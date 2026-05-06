الاتحاد الإفريقي يعرب عن تضامنه مع تشاد عقب هجوم إرهابي على قاعدة عسكرية

أدانت مفوضية الاتحاد الإفريق بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف، قاعدة عسكرية في منطقة "بركة تولوروم " على الضفة التشادية لبحيرة تشاد، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الدفاع التشادية.

وأعربت المفوضية - وفق بيان اليوم /الأربعاء/- عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وكذلك لحكومة وشعب تشاد، متمنية الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

وأكدت المفوضية - مجددًا - تضامن الاتحاد الأفريقي مع جميع الدول الأعضاء في لجنة حوض بحيرة تشاد، التي تواصل جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في المنطقة.

وشددت على التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم جمهورية تشاد ودول حوض بحيرة تشاد في مواجهة الإرهاب، من خلال آليات التعاون ومكتب الاتصال التابع له، فضلًا عن الأطر الإقليمية ذات الصلة.