تطور طبي روسي جديد.. لاصقات ذكية قد تغني عن الحقن التقليدية| إيه الحكاية؟

أعلن علماء في روسيا عن تقدم طبي جديد يعتمد على تقنيات النانو، يتمثل في تطوير “لاصقات ذكية” فائقة الرقة، يُتوقع أن تمثل بديلًا مستقبليًا للحقن التقليدية، من خلال إيصال الأدوية عبر الجلد بطريقة غير مؤلمة وأكثر دقة.

وتقوم فكرة هذه اللاصقات بحسب موقع dzen.ru على دمج إبر دقيقة جدًا داخل رقعة جلدية مرنة، تسمح بتمرير الدواء تدريجيًا إلى الجسم دون أن يشعر المريض بالألم، مع إمكانية التحكم في كمية الدواء ووقت إطلاقه بشكل منتظم.

نظام علاجي دقيق يعتمد على الاستشعار

تعمل هذه التقنية الجديدة كنظام طبي متكامل، حيث يتم تزويد اللاصقات بأجهزة استشعار متطورة وآليات مجهرية قادرة على توجيه الدواء إلى المنطقة المصابة مباشرة، مع متابعة الجرعة وتوقيت الإفراز بدقة عالية، مما يرفع من كفاءة العلاج ويقلل من الهدر الدوائي.

تطور عن الضمادات العلاجية التقليدية

ورغم استخدام الضمادات الطبية طويلة المفعول منذ سنوات، مثل ضمادات الفنتانيل المستخدمة في تسكين الألم لدى مرضى السرطان والتي يستمر تأثيرها حتى 24 ساعة، إلا أن التحدي كان دائمًا في القدرة على إيصال جرعات أكبر عبر الجلد، نظرًا لضعف نفاذيته الطبيعية للأدوية.

التيارات الجلفانية لتعزيز الامتصاص

ولحل هذه المشكلة، اعتمد الباحثون على استخدام التيارات الجلفانية، وهي تيارات كهربائية دقيقة تعمل على تنشيط الدورة الدموية واللمفاوية في موضع العلاج، مما يساعد على تحسين امتصاص الدواء داخل الأنسجة. كما تساهم هذه التقنية في تسريع تجدد الأنسجة وتحفيز العمليات الحيوية في المنطقة المستهدفة.

آفاق استخدام واسعة مستقبلًا

يأمل العلماء في توظيف هذه التقنية مستقبلًا في علاج العديد من الأمراض، مثل الاضطرابات الهرمونية، والأورام، والأمراض المزمنة كمرض السكري عبر تنظيم جرعات الأنسولين. ومع ذلك، لا تزال هذه اللاصقات في مرحلة التجارب قبل اعتمادها للاستخدام الطبي الواسع.

ويمثل هذا الابتكار خطوة مهمة نحو تطوير وسائل علاجية أكثر راحة وأقل ألمًا، وقد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في عالم توصيل الدواء بعيدًا عن الحقن التقليدية.