الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

القضية الأكثر جدلا.. روسيا ترفع السرية عن وثائق متعلقة بانتحا ر هتلر

القسم الخارجي

أفادت تقاير إعلام روسية بأن جهاز الأمن الروسي قام برفع السرية عن مجموعة من الوثائق التاريخية المتعلقة بواقعة انتحار الزعيم النازي أدولف هتلر في نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو ما يعيد تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا جدلاً في التاريخ الحديث، المرتبطة بمصير هتلر في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية عام 1945.
 

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام، فإن الوثائق المُفرج عنها تتضمن معلومات وتقارير أمنية واستخباراتية تشير إلى تفاصيل اللحظات الأخيرة داخل المخبأ المحصن في برلين، حيث يُعتقد أن هتلر انتحر مع اقتراب القوات السوفيتية من العاصمة الألمانية.

 كما تكشف بعض الوثائق عن تسلسل زمني للأحداث التي سبقت الإعلان الرسمي عن وفاته، إضافة إلى إشارات حول الأشخاص الذين كانوا أول من علموا بالواقعة داخل الدائرة المقربة من القيادة النازية.


وتشير المادة المنشورة إلى أن هذه الوثائق قد تقدم رواية أكثر تفصيلاً حول كيفية تعامل الأجهزة الاستخباراتية في ذلك الوقت مع المعلومات المتعلقة بمصير هتلر، بما في ذلك عمليات التحقق الأولية التي أجريت لتأكيد خبر الوفاة، في ظل حالة الفوضى التي كانت تعيشها ألمانيا النازية خلال الأيام الأخيرة من الحرب.

كما تبرز الوثائق، وفقاً للمصدر، الدور الذي لعبته بعض الوحدات الاستخباراتية في جمع وتحليل المعلومات الواردة من برلين، ومحاولة التثبت من صحة التقارير التي تحدثت عن الانتحار، في وقت كانت فيه الشائعات متعددة حول احتمال فرار هتلر أو مقتله بطرق مختلفة.


ويعيد نشر هذه الوثائق فتح النقاش التاريخي حول الروايات المتعددة التي أحاطت بمصير هتلر، رغم أن الرواية الأكثر قبولاً لدى المؤرخين تشير إلى انتحاره داخل المخبأ في 30 أبريل 1945 مع اقتراب سقوط برلين، إلا أن استمرار الكشف عن وثائق جديدة من أرشيفات الاستخبارات الروسية يضيف مزيداً من التفاصيل إلى الصورة التاريخية المعقدة لتلك المرحلة.

