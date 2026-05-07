جرائم جنسيـ،ـة خطيرة .. اعتقال حاخام إسرائيلي بعد تحقيق سري

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن اعتقال حاخام بارز من منطقة ميرون في شمال إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم جنسية خطيرة".

وجاء في بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية أن الحاخام البالغ من العمر 54 عاماً قد تم اعتقاله ليلاً بعد تحقيق سري عقب تلقي عدة شكاوى، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

من المتوقع أن يمثل الحاخام المتهم أمام المحكمة لجلسة استماع بشأن تمديد حبسه الاحتياطي في وقت لاحق اليوم.

ودعت شرطة الاحتلال أي شخص قد يكون قد تعرض للأذى من قبل المشتبه به أو لديه أي معلومات عن الجرائم المزعومة إلى التقدم والإدلاء بشهادته.