الجيش الأمريكي: مقاتلة تستهدف ناقلة نفط إيرانية في خليج عُمان

أعلن الجيش الأمريكي، عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مقاتلة أمريكية استهدفت ناقلة نفط إيرانية في خليج عُمان، الأربعاء، بعد محاولتها تجاوز الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات البحرية والجوية وجهت عدة تحذيرات للناقلة قبل تنفيذ العملية، مشيرة إلى أن السفينة كانت تنتهك القيود المفروضة ضمن إجراءات الحصار الأمريكية.

ويأتي الحادث في وقت دخلت فيه الولايات المتحدة وإيران رسمياً في اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب الجانبين من التوصل إلى تفاهم سياسي قد يضع حداً للتصعيد العسكري المستمر منذ أسابيع.

وفي السياق ذاته، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه طهران، ملوحاً بإمكانية استئناف الضربات العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية.

وقال ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الحرب التي استمرت نحو شهرين “قد تقترب من نهايتها”، مشيراً إلى أن صادرات النفط والغاز المتوقفة بسبب النزاع يمكن أن تعود مجدداً إلى الأسواق العالمية في حال التوصل إلى اتفاق.

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن استمرار التهدئة مرهون بقبول إيران بالمقترح الأمريكي، دون أن يكشف عن تفاصيل الاتفاق المطروح، مضيفاً: “إذا لم يوافقوا، سيبدأ القصف”.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج، حيث تراقب الأسواق العالمية والتحركات الدولية أي تطورات قد تؤثر على أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة، خصوصاً مع استمرار المخاوف من اتساع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران.