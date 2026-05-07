قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأمريكي: مقاتلة تستهدف ناقلة نفط إيرانية في خليج عُمان
10 شروط للمشاركة في أعمال لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
4 قتلى و33 مصاباً في غارة إسرائيلية استهدفت صيدا جنوب لبنان
الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين كانتا في طريقهما إلى موسكو
التواء المبابيض.. هل يشكل خطرا محتملا عليكِ؟
استشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة
«لو أثقلتك الهموم وغلبك الضيق».. ردّد هذا الدعاء النبوي
الحكومة: سداد 714 مليون دولار لشركات البترول الأجنبية.. والانتهاء من المديونية قريبا
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي سريعاً
الإفتاء توضح حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة.. ربا أم تجارة مشروعة؟
بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي: مقاتلة تستهدف ناقلة نفط إيرانية في خليج عُمان

استهداف ناقلة ايرانية
استهداف ناقلة ايرانية
القسم الخارجي

أعلن الجيش الأمريكي، عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مقاتلة أمريكية استهدفت ناقلة نفط إيرانية في خليج عُمان، الأربعاء، بعد محاولتها تجاوز الحصار الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات البحرية والجوية وجهت عدة تحذيرات للناقلة قبل تنفيذ العملية، مشيرة إلى أن السفينة كانت تنتهك القيود المفروضة ضمن إجراءات الحصار الأمريكية.

ويأتي الحادث في وقت دخلت فيه الولايات المتحدة وإيران رسمياً في اتفاق لوقف إطلاق النار، وسط مؤشرات متزايدة على اقتراب الجانبين من التوصل إلى تفاهم سياسي قد يضع حداً للتصعيد العسكري المستمر منذ أسابيع.

وفي السياق ذاته، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه طهران، ملوحاً بإمكانية استئناف الضربات العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية.

وقال ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الحرب التي استمرت نحو شهرين “قد تقترب من نهايتها”، مشيراً إلى أن صادرات النفط والغاز المتوقفة بسبب النزاع يمكن أن تعود مجدداً إلى الأسواق العالمية في حال التوصل إلى اتفاق.

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن استمرار التهدئة مرهون بقبول إيران بالمقترح الأمريكي، دون أن يكشف عن تفاصيل الاتفاق المطروح، مضيفاً: “إذا لم يوافقوا، سيبدأ القصف”.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في منطقة الخليج، حيث تراقب الأسواق العالمية والتحركات الدولية أي تطورات قد تؤثر على أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة، خصوصاً مع استمرار المخاوف من اتساع نطاق المواجهة بين واشنطن وطهران.

مقاتلة أمريكية ناقلة نفط إيرانية خليج عُمان الموانئ الإيرانية القيادة المركزية الأمريكية الحصار الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

سؤال يثير الجدل

مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا

الدولار

هبوط مفاجئ في أسعار الدولار.. وهذه قيمته في بنك مصر

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

الامارات

الإمارات ترفض مزاعم إيران وتؤكد تمسكها الكامل بسيادتها وحقها في الرد

ميلانيا وترامب

سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

وداعًا للطوابير.. استخراج “كعب العمل” إلكترونيًا خلال 24 ساعة عبر منصة مصر الرقمية

توسع جديد في مشروعات البنية التحتية لتحسين الخدمات داخل الريف المصري

حياة كريمة.. توسع جديد في مشروعات البنية التحتية لتحسين الخدمات داخل الريف المصري

أسعار الباقات

إنترنت بـ150 جنيهًا ومحمول بـ5.. مفاجآت جديدة للمستخدمين| قائمة أسعار الباقات الجديدة

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد