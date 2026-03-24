الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

طقس السعودية.. ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط نسبي للرياح وتوقعات بسقوط أمطار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أعلنت الأرصاد الجوية السعودية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، موضحة تغيرات جوية قد تؤثر على مناطق واسعة من المملكة. وجاءت التحديثات ضمن تقارير دورية تصدرها الهيئة لمساعدة المواطنين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال التنقلات والأنشطة اليومية.

توقعات الطقس

تشير البيانات إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق الداخلية خلال النهار، مع نشاط نسبي للرياح الشمالية الشرقية على أجزاء من الرياض، القصيم، وحائل. وقد تؤدي هذه الرياح إلى إثارة الغبار والأتربة، مما يحد من الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمفتوحة.

وتوقعت الأرصاد تكوّن سحب ركامية مصحوبة بهطول أمطار متفرقة، خاصة في جازان، عسير، والباحة، مع نشاط للرياح السطحية المتوسطة. كما حذرت الهيئة من احتمال تشكل سيول أو جريان مياه في بعض الأودية خلال ساعات الذروة الممطرة، داعية السكان والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر.

نصائح وتحذيرات

ودعت الأرصاد السعودية المواطنين إلى متابعة تحديثات الطقس لحظة بلحظة، مع التقيد بالإرشادات المرورية خاصة أثناء القيادة في الطرق المكشوفة والمناطق الصحراوية. وأوصت الهيئة بارتداء الملابس المناسبة للحرارة في النهار، واستخدام وسائل الحماية من الغبار، إلى جانب الابتعاد عن أماكن تجمع مياه الأمطار لتجنب الحوادث.

وشددت على أهمية توخي الحذر أثناء ممارسة الأنشطة الخارجية، خاصة في المناطق التي تتوقع هطول أمطار فيها، مع الابتعاد عن الأودية والشعاب خلال أوقات الذروة. وأوضحت أن حالة الطقس خلال الساعات القادمة ستشهد تقلبات سريعة في بعض المناطق، لذا فإن متابعة النشرات الجوية الرسمية ستظل ضرورية.

وأكدت الأرصاد الجوية السعودية أن الساعات المقبلة ستشهد تباينًا واضحًا في الأحوال الجوية بين المناطق الشمالية، حيث الحرارة والغبار، والمناطق الجنوبية والغربية، حيث الأمطار والرياح النشطة، مما يتطلب أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الجميع.

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر

سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!
سر غامض يحدث أثناء نومك ليلًا.. قد ينقذ قلبك دون أن تشعر!

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!
تحذير صادم: الوشم قد يهدد نظرك ويؤدي إلى العمى في هذه الحالات النادرة!

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟
سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

