فضيحة في الجيش الإسرائيلي.. 3 جنود متهمون بالتجسس لصالح إيران

ألقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) القبض على ثلاثة جنود ومدني للاشتباه في تجسسهم لصالح عملاء المخابرات الإيرانية.

شبكة تجسس داخل إسرائيل

وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن المتهمين الأربعة حافظوا على اتصالات طويلة الأمد مع عملاء المخابرات الإيرانية، وقاموا خلالها بتصوير مواقع مختلفة في أنحاء إسرائيل، بما في ذلك توثيق مدرسة القوات الجوية الفنية، حيث درس بعضهم.

إضافةً إلى ذلك، تواصل بعضهم مع عملاء لتنفيذ مهام أمنية، وتورطوا في أعمال تخريب ممتلكات، أُلقي القبض على الأربعة في مارس، وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم لوائح اتهام رسمية ضدهم.